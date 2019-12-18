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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta’da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Isparta’da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Eğlence Mekanı Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Haberin arşiv görüntüsü

( ISPARTA )- Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs bir süre sonra silahla döndü, mekan önünde kurşun yağdırdı ISPARTA

- Isparta’da geçen gece alkollü bir eğlence mekanı önünde meydana gelen silahla yaralama olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eğlence mekanı önünde yaşanan olay, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Eray E.’nin bir süre önce çıkarıldığı öne sürülen alkollü mekana yürüyerek geldiği ve kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine yaklaştığı görülüyor. Burada Eray E.’nin 6-7 kişilik grup ile kısa süre konuştuğu ve ardından birinin kendisine elle müdahalesi sonrasında belindeki silahı çekerek ateşlediği gözleniyor. Silahla vurulan şahısların yere düştükleri ve zanlının daha sonra olay yerinden hızla kaçmaya çalıştığı da görüntülerde saniye saniye yer alıyor. Olayın geçmişi Olay, bugün saat 02.45 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Toptancılar Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4504. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Eray E., içeride yaşanan bir sorun dolayısıyla güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen şahıs, eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra silahla birlikte geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray E., 4 kişiyi yaraladı. Silahla vurulan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi ile SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk ettiler. Yaşanan olayın ardından polis, bölgeyi güvenlik şeridi altına alarak bölgede incelemelerde bulundu. Öte yandan, yaralılardan birinin halen yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (FK-
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