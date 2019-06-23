Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Isparta’da ahşap evler cayır cayır yandı, mahalleli sokağa döküldü

Isparta’da ahşap evler cayır cayır yandı, mahalleli sokağa döküldü

-Yangın yerinden genel görüntü

Hastane Ahşap Ev Sparta Yükselen Trol 

--İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları
--İtfaiye ekiplerinin çalışmaları detaylar
--Sinir krizi geçiren ikamet sakinleri ve ambulansın müdahalesi
--Söndürme çalışmalarından genel detaylar

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’daki 3 ahşap eski evde çıkan yangında, evlerden yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında kent merkezindeki Turan Mahallesi’ndeki Balıkçı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, içinde yaşayanlar bulunan bir ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede 3 evi birden etkisi altına aldı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınamayınca, suları yetersiz kalan yangın söndürme araçlarına takviye olarak çok sayıda arazöz sevki yapıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, ahşap evden yükselen dumanlar bölgeyi etki altına alırken, itfaiye erleri de çalıştıkları esnada zor anlar yaşadı. Yangına müdahalenin yapıldığı sırada evin bulunduğu alana sonradan gelen bazı ikamet sakinleri, sinir krizi geçirerek, gözyaşlarına boğuldu. Ev sahiplerini, çevredeki yakınları ve komşuları güçlükle sakinleştirmeye çalışırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 4 ikamet sakinine müdahale ederek, tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Ahşap evlerdeki yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken, ekipler su ve köpüklü müdahalelerini sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı