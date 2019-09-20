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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Isparta'da ahır yangını Video

Isparta'da ahır yangını Video

- Yanan ahır - İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi - İki küçükbaş hayvan telef olduISPARTA (AA) - Isparta 'da bir ahırda çıkan yangında, iki küçükbaş hayvan telef oldu.Alınan bilgiye göre, Bozanönü köyünde Yakup Yıldız’a ait bir ahır da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sparta Hayvan Yangına Müdahale Trol 

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