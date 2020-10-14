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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta’da 72 eğitim kurumu ‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı

Isparta’da 72 eğitim kurumu ‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı

-Milli eğitim müdürlük bina

Sparta Takvim Konferans Öğrenciler Yüz Yüze 

--Salondan detay
--Belgenin verilişi
--Ömer Yılmaz açıklama
--Detay

( ISPARTA ) -- Okul müdürlerine belgeleri törenle verildi ISPARTA

- Isparta'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü protokolü kapsamında gerekli şartları yerine getiren eğitim kurumlarına verilen ‘Okulum Temiz Belgesi'ni alan okul sayısı 72’ye çıktı. Belgeleri okul müdürlerine düzenlenen törenle verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla şartları yerine getiren eğitim kurumlarına ‘Okulum Temiz Belgesi' veriliyor. Bu kapsamda Isparta’da daha önce 24 okula bu belge verilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törenle şartları yerine getiren 48 okula daha ‘Okulum Temiz Belgesi’ verildi.
Okul müdürlerine belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz tarafından takdim edildi. “48 okulumuza daha belge verdik” Törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şartları taşıyan okullara belge vermeye devam ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar 24 okulumuza bu belgeyi vermiştik. Bugün de törenle 48 okulumuza takdim ettik. Bu belge bir yıllık bir süreç için okullarımıza veriliyor. İnşallah bir yıl boyunca arkadaşlar belgenin hakkını verecekler. Önümüzdeki yıl aynı şartları taşıdıklarında bu belgeyi tekrar alacaklar” dedi.
, Yüz yüze eğitime katılım yüksek Temel eğitim kademesinde yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatan Yılmaz, pandemi kurulunun aldığı karar doğrultusunda hareket ettiklerini ve şuanda hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Okullarda öğrencilerin yüz yüze eğitime katılımının da yüksek olduğuna değinen Yılmaz, “Dezavantajlı bölgelerdeki okullarımızı yüz yüze eğitime açtık. Bu bizim için önemliydi. Ancak halen okulu bulunmayan yerlerde EBA ile eğitimimiz devam ediyor. Gezici EBA aracımız bir takvim doğrultusunda faaliyetini sürdürüyor. Ancak bakanlığımız bununla yetinmiyor. Televizyonda her ders için günde 3 saatlik periyotta eğitimler devam ediyor. Aynı zamanda yüz yüze eğitim sürüyor. Ders noktasında işlerin doğru gittiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde verilecek karar doğrultusunda diğer sınıflarımız da açılabilir” diye konuştu.
(ASA-CE)
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