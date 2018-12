Isparta’da 4. dönem bedelli askerler yemin etti

-Jandarma erlerin yemin etme töreni

- Isparta’da 2018 yılı 4. celp döneminde İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bedelli jandarma erler yemin ederek, terhis oldu. Isparta İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 50 jandarma er için Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu’nda düzenlenen törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Aydın, aileler ve eğitimini tamamlayan bedelli askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı. Törende, jandarma üniformalarını giyen 50 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana elleri koyarak, yemin etti. Tören sonrasında birliğe ilk katılan er Uğur Can Akbulat yaş kütüğüne dönem plaketi çaktı. "İçtiğimiz bu anda bağlı kalacağımıza söz veriyoruz" Türkiye genelinde 4. celp dönemi, Isparta İl Jandarma Komutanlığındaki bedelli askerler adına konuşan bedelli Jandarma Er Emre Ekici, "Bizler, bu cenetten vatanın dört bir yanından askerlik yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet yolunda taşıyan kahraman Türk Jandarmamızın bir ferdi olduk ve 4. dönem bedelli jandarma erler olarak, Isparta il Jandarma Komutanlığındaki 3 haftalık eğitim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Bu 3 haftalık eğitim süresince, temel askerlik eğitimi, disiplin ve askeri terbiyeyi öğrendik. Eğitim sonucunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı, vatan, millet ve aile sevgisi, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını daha çok pekiştirdik. Ülkeye hizmet etmenin, sadece kışlalarla sınırlı olmadığını, ne iş yapılırsa yapılsın; mevcut görevin en iyi şekilde yapılması gerektiğini, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti, daima rehber edeceğimizin önemini öğrendik. ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ düsturu ile bu uğurda hareket edeceğimizden, yeminimize bir ömür boyu sadık kalacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamlı ve mutlu günümüzde, değerli silah arkadaşlarım adına bizleri bir araya getiren anne ve babalarımıza, bize kısa sürede askerlik eğitimi veren, emeği geçen değerli komutanlarımıza saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ettiğimiz askerlik adına bağlı kalacağımıza ve bundan sonra atacağımız her adımın daha anlamlı, her hareketimizin daha bilinçli ve şuurlu olacağına söz veriyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

"Yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" İl Jandarma Komutanı Albay Özdurhan ise yaptığı konuşmada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı meslek gruplarından evlatlarımız olarak, aynı duygularla birliğimize katıldınız. Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Unutmayınız, ne iş yaptığınızın önemi yoktur; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi, ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’" ifadelerini kullandı. Albay Özdurhan, konuşmasının sonunda bedelli askerlerin 3 haftalık eğitiminde emeği geçen personeline teşekkür ederken, yemin eden askerlere de antlarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diledi. Özdurhan ayrıca, vatan için canını veren şehitleri rahmetle andığını söyledi.



Törenin ardından protokol mensupları tarafından 3 haftalık eğitimini dereceyle tamamlayan bedelli jandarma erlere başarı belgesi verdi. Program geçit töreninin ardından sona ererken, 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.