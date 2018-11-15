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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Isparta’da 230 polisle Huzur Güven Uygulaması: Aranan 7 şüpheli yakalandı İzle

Isparta’da 230 polisle Huzur Güven Uygulaması: Aranan 7 şüpheli yakalandı İzle

-Polislerin umuma açık yerlerde kimlik sorgusu ve detaylar

Para Cezası Kapalı Alan Akalan Sparta Sigara 

--Kafeler bölgesinde polisin denetiminden detaylar
--Kafe ve barlara giriş
--Polislerin gidişi

( ISPARTA )- Denetlenen 4 av bayiinde 321 adet kesici alet ele geçirildi ISPARTA

- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Denetlenen 4 av bayiinde ise 321 adet kesici alet ele geçirildi 230 polisle 110 umuma açık işyeri denetimi İhlas Haber Ajansı

Muhabiri’nin edindiği bilgiye göre, EGM koordinesinde dün akşam saatlerinde Isparta il merkezi ve ilçelerde düzenlenen ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulamasında 110 umuma açık işyeri, kafe, bar, av bayi gibi noktalar denetlendi. İl Genelinde 230 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, denetlenen umuma açık yerlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. 321 adet satışı yasak kesici alet ele geçirildi Denetim kapsamında kontrol edilen il merkezindeki 4 av bayiinde ise satışı yasak olan 321 adet bıçak, muşta, kasatura ele geçirildiği öğrenildi. Uygulama kapsamında ayrıca, kapalı alanda sigara içen şahıslara Kabahatlar Kanunu’na göre ceza uygulanırken, yasak olan bölgede sigara içilmesine müsaade eden işyerleri ile ilgili de işlem yapıldı. 15 araç ve sürücüye 10 bin 766 lira ceza Öte yandan, denetimler çerçevesinde yapılan trafik kontrollerinde ise kusurlu görülen 15 araç ve sürücüye toplam 10 bin 766 lira idari para cezası kesilirken, eksikliği görülen 3 araç da trafikten men edildi. (FK)
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