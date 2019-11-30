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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Isparta - Burdur Dağ Yolu’nda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı İzle

Isparta - Burdur Dağ Yolu’nda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı İzle

-Kaza yerinde genel görüntüler

İlk Müdahale Tahkikat Yağışlı Hava Uçan Otomobil Kız Kardeş 

--Isparta itfaiye ekiplerince halatlarla kurtarılan yaralılar
--Sedyelerle ambulansa taşınan yaralılar
--Kazada hafif sıyrıklarla kurtulan yaralıların halatla çıkmaları
--Kaza yeri genel görüntüler
--İtfaiye ekiplerinden detaylar
--Ambulansların gidişi
--Kaza yerinden genel detaylar

( ISPARTA )- Isparta - Burdur Dağ Yolu’ndaki feci kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı ISPARTA

- Isparta-Burdur Dağ yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan aşağı uçması sonucu aynı aileden 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı uçan otomobildeki sürücü ve yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, bugün saat 00.45 sıralarında Isparta - Burdur Dağ Yolu’nun 15. kilometresindeki Burdur sınırı içinde kalan baraj mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta’dan Burdur istikametine seyreden Osman Y. yönetimindeki 15 NB 040 plakalı otomobil yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Feci kazada, sürücü Osman Y., kız kardeşi Selvi Ö., eniştesi Hasan Ö. ve yeğenleri Süleyman Ö. ile Fadime Ö. yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta’dan çok sayıda 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin uçurumdan aşağı sarkıttığı halat yardımıyla kurtarıldılar Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı halat sarkıtarak yaralılara ulaştı. Hummalı bir çalışma yürüten itfaiye erleri, kendi imkanları ile bölgeden çıkamayacak olanları halat yardımıyla yukarı taşırken, hafif yaralılar da ekiplerin desteğiyle yürüyerek çıkmayı başardılar. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Burdur Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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