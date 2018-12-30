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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Isparta beyaza büründü Haberi

Isparta beyaza büründü Haberi

Isparta kent merkezinden kar yağışı görüntüleri

Ölümsüz Cenin Sparta Yağan Kar Yağışı 

-Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan kartopu oynayanlardan detaylar
-Şehrin farklı noktalarından yağış detayları

( ISPARTA )- Kar yağarken kimileri kartopu oynadı, kimileri de fotoğraf çektirdi ISPARTA

- Isparta’da dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar şehri beyaza bürüdü. Kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı gece boyunca devam ederek, şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Isparta merkezde 10 santimetreye kadar biriken kar, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Isparta Valili önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, kartopu oynayarak eğlencenin tadını çıkardılar. Kar yağışıyla birlikte fotoğraf tutkunları da şehrin farklı noktalarında o anları ölümsüzleştirirken, bazıları da hatıra fotoğrafları çektirdiler. Isparta’daki kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirirken, yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda yağış sonrasında şehirde kayda değer bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi. Kar yağışının önümüzdeki hafta da etkili olacağı belirtildi.
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