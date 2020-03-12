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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Isparta Belediyesi Koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı

Isparta Belediyesi Koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı

-Isparta Belediyesi şehrin her bir noktasında Korona Virüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Koronavirüs Toplu Taşıma Sparta 

--Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün açıklamaları

( ISPARTA )- Şehir baştan aşağıya dezenfekte ediliyor ISPARTA

- Isparta Belediyesi şehrin her bir noktasında Koronavirüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Isparta Belediyesi bu kapsamda geçen haftalardan buyana otogar ve otobüs durakları, toplu taşıma araçları ile başlattığı çalışmalarına, caddeler, tuvaletler, çöp bidonları, başta olmak üzere şehirde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘koronavirüs' salgınına karşı özel kıyafetli gerek yaya ekipleri, gerekse ilaçlama araçları ile ana arterler başta olmak üzere toplumun yoğunluklu bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi ekipleri Mimar Sinan Caddesi başta olmak üzere ana arterler, cadde ve sokalar ile umuma açık yerlerde, otobüs duraklarında, otobüslerde, tuvaletlerde ilaçlama çalışması ile temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs karşısında şehirde de ciddi önlemler aldıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yaklaşık bir haftadan buyana otobüs durakları ve otogar ile başlayan dezenfekte çalışmalarımız bugün tüm cadde, sokak, ana arterler dahil olmak üzere toplumun yoğun olarak bulunduğu bölgelerde devam etmekte. Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın da bu noktada gerekli özeni göstermelerini ve dikkatli olmalarını diliyoruz” dedi.
Hijyen yönünden yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendiren vatandaşlarda, “Hijyen çok önemli. Yapılan bu çalışmalarla Allah’ın izniyle virüsün bizim ilimize gelme şansının olmadığını düşünüyoruz. Çok iyi bir çalışma, belediyemizden beklediğimiz çalışmalar devam ediyor, otobüslerde, duraklarda daha önce dezenfekte yapılmıştı. Belediyemiz iyi çalışıyor, gerekli tedbirlerini alıyor. Belediyemizin yaptığı bu çalışmalar alınan önlemler gerçekten takdire şayan. Isparta halkının panik yapmasına gerek yok” şeklinde görüşlerini belirttiler.
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