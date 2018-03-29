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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Isparta Belediyesi Burdur Şeker Fabrikası’na talip oldu Haberi

Isparta Belediyesi Burdur Şeker Fabrikası’na talip oldu Haberi

-Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın açıklamaları

Teknoloji Şeker Fabrikası Özelleştirme Özel Sektör Pancar Üreticileri 

--Arşivden Burdur Şeker fabrikası görüntüleri

( ISPARTA ) -- Burdur Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesine Isparta Belediyesi de katılacak- Isparta Belediye Başkanı Günaydın:-“Burdur Şeker Fabrikasına talibiz” ISPARTA

- Isparta Belediyesi, Hükümetin zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirme kararı aldığı Türkiye’deki 14 şeker fabrikasından biri olan ve 18 Nisan’da ihaleye çıkan Burdur Şeker Fabrikası’na talip oldu. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Burdur Şeker Fabrikasının ihalesine katılıp Atatürk’ümüzün kurduğu fabrikaların nasıl ileriye götürüldüğünü göstermek istiyoruz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, özelleştirilmesi düşünülen 14 şeker fabrikasından biri olan Burdur Şeker Fabrikasının 18 Nisan’da gerçekleştirilecek ihalesine belediyenin BELMAŞ şirketi aracılığı ile katılacaklarını açıkladı.
“Biz tecrübeliyiz” Isparta Belediyesi’nin hali hazırda çalışan fabrikaları ile devlet sektöründe fabrikaların nasıl işletileceği konusunda tecrübe sahibi olduklarını kaydeden Günaydın, “Biz zirveye çıkmış bir belediyeyiz. Şimdi bu tecrübelerimize dayanarak Burdur Şeker Fabrikası’nın ihalesine belediye olarak BELMAŞ şirketimizle katılacağız. 18 Nisan tarihindeki ihaleye hazırlandık ve Burdur Şeker Fabrikasını satın almak istiyoruz” dedi.
“Fabrikayı, arazisi için almayacağız” İhaleyi kazanmaları halinde fabrikanın teknolojisini yenileyerek ihracata yönelik bir sistem kurup pancar üreticisini koruyacaklarını da söyleyen Yusuf Ziya Günaydın, “Birçok şeker fabrikamızın binlerce dönümlük arazileri var. İhaleye sırf bu arazilere emlak yatırımı yapmak için girenler var. Biz emlak için almıyoruz. Hatta fabrikanın boş arazilerine yeni fabrikalar kurmak istiyoruz. Hazırlıklıyız, zindeyiz, genciz ve çalışkanız. Burdur Şeker Fabrikasını almamız halinde bütün Burdur ile çevrenin pancar üreticilerini de koruyarak hizmet ve ihracat ağırlığında burayı işletmek istiyoruz. Belediyemizin hali hazırda çalışan fabrikalarında edindiğimiz tecrübeyi alacağımız fabrika üzerinde uygulayıp, teknolojisini yenileyerek, üretimini artırarak ihracata yönelik bir sistem kurmak istiyoruz” diye konuştu.
“Tüm Türkiye’ye bunu gösterme umudumuz da var” Günaydın, “Burdur Şeker Fabrikasının ihalesine katılıp Atatürk’ümüzün kurduğu fabrikaların nasıl ileriye götürüldüğünü göstermek istiyoruz. İnşallah ihale bizde kalır. Fabrikayı almak için de büyük efor sarf edeceğiz. Isparta Belediyesi olarak, kendi fabrikalarımızda özel sektöründe üstünde bir mantıkla hareket ederek devlet sektörünün de para kazanabileceğini gördük. Aynı sistemi Burdur Şeker Fabrikasında da uygulayarak tüm Türkiye’ye bunu gösterme umudumuz da var.” (FK-SÇ-Y)
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