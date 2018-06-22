Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İspanyol futbolcular eksi 100 derecede tedavi oldu Haberi

İspanyol futbolcular eksi 100 derecede tedavi oldu Haberi

Oyuncuların tedavi oluşundan detay görüntüler

- KRASNODAR

İran İspanya 


- Dünya Kupası'nda Fas ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı oyuncuları Sergio Ramos ve Lucas Vazques sakatlıklarının tedavisi için eksi 100 derecede tedaviye başladı.
Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Fas, İran ve Portekiz ile mücadele eden İspanya Milli Takımı, 25 Haziran’da oynanacak olan Fas maçına hazırlanıyor. Grup liderliği için Portekiz ile çekişen İspanya'da Sergio Ramos ve Lucas Vazques, İran maçında hafif sakatlıklar geçirmişti. Karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılan futbolcular için farklı bir sistemde tedavilerine başlandı. Daha önce Jack Wilshere ve Ribery’nin de tedavi olurken görüntülerini paylaştığı kriyoterapi tedavi yöntemi birçok sağlık sorununda kullanılmaya başlandı. Real Madrid’den ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo’nun da kaslarını bu sistemi kullanarak geliştirdiği iddia edilmişti. Bu yöntemle ilgili ilk kez görüntüler paylaşılırken, oyuncuların eksi 100 derecede tedavi oldukları gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı