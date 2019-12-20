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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü

- İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü

İspanya'da helikopterden şehre bakış

Hafta Sonu Şiddetli Yağış İspanya Felaket Helikopter 

-İspanya'daki meydana gelen selden manzaralar
-Detay

( MADRİD ) MADRİD

- İspanya ve Portekiz'de şiddetli yağış sonrası meydana gel sel felaketlerinde 4 kişi hayatını kaybetti. İspanya ve Portekizli yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamalarda, yoğun yağış sonrasında meydana gelen kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İspanya’nın kuzeyinde yer alan Galiçya bölgesinde Temsili Hükümet Ofisi, Perşembe günü akşam saatlerinde Santiago de Compostela kentinde bir parkın taş duvarının üzerine çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesinde bulunan Aller kasabasında ise polis, bir kayanın kayması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Her iki olayın da son günlerde İber Yarımadası'nı etkileyen şiddetli yağışlardan kaynaklandığı açıklandı. Portekiz’de de yetkililer, etkili yağış sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de sel sırasında kaybolduğunu ifade etti.
Ülkeyi vuran selin ardından 70 kişinin tahliye edildiği belirtildi. İspanya Meteoroloji Servisinin yaptığı açıklamaya göre, hafta sonu ülkede yoğun fırtınaların etkili olması bekleniyor.
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