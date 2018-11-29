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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba, Marmaris'te - MUĞLA

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba, Marmaris'te - MUĞLA

- İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'nın Marmaris Belediyesi ziyareti - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın makamından detaylar - Büyükelçi Juan Gonzalez Barba'nın konuşması - Belediye Başkanı Ali Acar'ın konuşması - Detay görüntülerİspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba Marmaris'te - Juan Gonzalez Barba, Aksaz Deniz Üssü'ndeki İspanya'nın savaş gemilerini ziyaret ettiMUĞLA (AA) - İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Askeri Ataşe Albay Cesar Gutierrez de la Camara Ara ile Aksaz Deniz Üssü'ndeki İspanyol savaş gemilerine ziyarette bulundu.Barba ve beraberindekiler, ilk olarak Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti.Barba ziyarette, Marmaris'in adını Türkiye'ye gelmeden önce duyduğunu, Marmaris’in dünyaca ünlü bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Barba ve beraberindekiler, Aksaz Deniz Üssü'nde NATO görevi kapsamında liman ziyareti yapan fırkateyn "Cristobal Colon" ile akaryakıt gemisi "Cantabria"ya ziyaret gerçekleştirdi.Büyükelçi Barba, gemilerdeki onur defterini imzaladı ve askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karya Fırkateyn Hatıra Fotoğrafı İspanya 

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