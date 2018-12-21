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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı - BARSELONA Haberi

İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı - BARSELONA Haberi

- Polisle göstericiler arasında yaşanan arbededen detaylar - Merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto eden bağımsızlık yanlısı sivil örgütler Barselona'da hayatı durdurdu - Barselona'nın ana yolları trafiğe kapandı, binden fazla tren seferi iptal edildi. - Bazı yerlerde polis ile göstericiler arasında arbede çıktı, 7 kişi gözaltına alındıMADRİD (AA) - İspanya 'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı örgütler kentte hayatı felce uğrattı.Katalonya'da son dönemlerde şiddet içerikli eylemleriyle öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil toplum örgütünün çağrılarıyla sokaklara çıkan ve çoğunluğu 18 - 25 yaş grubunda olan göstericiler, kimliklerini gizlemek için yüzlerini örttü.Yerel saat ile 05.00'de başlayan eylemler kapsamında göstericiler Barselona'nın ana yollarını trafiğe kapattı. Göstericiler, otoyollarda, yol kenarlarındaki güvenlik korkuluklarını söküp lastik yaktı. Şehir içi yollarda da çöp bidonlarını deviren ve trafik lambalarını söken göstericiler, güvenlik için konulan demir parmaklıkları yıkıp, polise taşla saldırdı.Ayrıca Genel İş Konfederasyonu (CGT) adlı sendikanın grevi kapsamında, Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferinin iptal edildiği açıklandı. Eylemler, El Prat havaalanından gün içerisinde uçuşu olan yolcuları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda kişi yolculuğunu riske atmamak için uçuşundan 12 - 15 saat erken havalanına geldi. Havaalanı içinde yerlerde uyuyan insanların görüntüleri dikkati çekti.İspanyol medyası, trafiğin büyük oranda durduğu Barselona kenti için "hayalet şehir" yakıştırması yaparken, yurt dışına çok kötü bir imaj verildiği vurgulandı.Barselona'da güvenlik ve kamu düzeni için 9 bin kadar İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisi görev yapıyor.Eylemcilere müdahale etmekte çok temkinli davrandığı gözlenen polisin şu ana kadar 7 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Barselona sokaklarında bir tarafta barışçıl gösteriler yapılırken, diğer yanda polis ile göstericiler arasında arbede devam ediyor.Arbedelerde göstericilerin bazı gazetecilere saldırdığı görüldü.
Bakanlar Kurulu toplantısı da sokaklardaki "bağımsızlık" sloganlarının altında yapılıyor.

Yurt Dışı Demir Parmaklık Sivil Toplum Hükümet Bağımsızlık 

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