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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- İspanya’da Halktan Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

- İspanya’da Halktan Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

-Alkış tutan insanlar

İspanya Sağlık Çalışanları 

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( SEVİLLA ) - İspanya’da halktan sağlık çalışanlarına teşekkür SEVİLLA

- İspanya’da halk her akşam korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına müzik ve alkış eşliğinde teşekkür ediyor. Tüm dünyada yayılan ve küresel bir salgına dönüşen korona virüse karşı insanlar birlik oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İspanya’da halk korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek oluyor. İspanya halkı her akşam evlerinin camlarından ve balkonlarından müzik ve alkış sesleri eşliğinde sağlık çalışanlarına şükranlarını sunuyor. İspanya’da toplam korona virüs vakası 20 bin 412’ye ulaştı, korona virüse bağlı ölümler ise bin 50’ye yükseldi.
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