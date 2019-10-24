Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İspanya’da Diktatör Franco’nun Mezarı Nakledildi

- İspanya’da Diktatör Franco’nun Mezarı Nakledildi

taşınma anı

Canlı Yayın İç Savaş Hükümet Helikopter Anıt Mezar 

-detay

( MADRİD ) - İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi MADRİD

- İspanya’da 1936 ila 1939 yılları arasında devam eden iç savaş sırasında 150 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olan diktatör Franco’nun kemikleri anıt mezardan alınarak, halk mezarlığına nakledildi. İspanya Hükümet Başkanı, bu durumu demokrasisinin zaferi olarak duyurdu. İspanya hükümeti, en az 150 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan diktatör Francisco Franco'nun anıt mezarını Düşmüşler Vadisi Bazilikası’ndan çıkardı. Franco’nun 1975’te öldüğü günden bu yana tutulduğu anıt mezardaki kemikleri, ‘Tarihsel Bellek Yasası’ kapsamında Mingorrubio-El Pardo halk mezarlığındaki karısı Carmen Polo’nun mezarının yanına taşındı. Franco’nun cenazesinin anıt mezardan alınıp hak mezarlığına gömülmesini “zafer” olarak betimleyen İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, “Bu zaferi kendimizin değil, İspanyol demokrasisinin bir zaferi olarak hatırlayacağız” açıklamasını yaptı. Franco'nun akrabaları bu sabah nakil için Düşmüş Vadisi Bazilikası'na gitti. Franco’nun tüm torunlarının yanı sıra bazı akrabalarının katıldığı nakil işlemi canlı yayınlandı. Tabutu taşıyan akrabaların “Çok yaşa Franco” sloganları dikkat çekti. Nakil işlemlerine Adalet Bakanı Dolores Delgado ve bir de noter eşlik etti. Franco’nun kemikleri yeni mezarına helikopterle nakledildi Franco'nun anıt mezardan çıkarılması, 2017’de Tarihsel Bellek Yasası kapsamında Kongre çoğunluğu tarafından kabul edildi. Düşmüşler Vadisi'nde, çoğu 1936 ila 1939 yılları arasında süren iç savaş döneminde hayatını kaybeden yaklaşık 34 bin asker gömülü. İspanya, Kamboçya’dan sonra dünyanın en fazla kimliği belirsiz mezara sahip ülkesi olarak biliniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı