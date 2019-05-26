Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
- İspanya Avrupa Parlamento Seçimleri İçin Sandık Başında Haberi

- İspanya Avrupa Parlamento Seçimleri İçin Sandık Başında Haberi

İspanya Avrupa Parlamento seçimlerinden görüntüler

( MADRİD ) - İspanya Avrupa Parlamento seçimleri için sandık başında MADRİD

Yarış Aşırı Sağ Lyon İspanya 


- İspanya, ülke genelinde mahalli seçimlerle birlikte Avrupa Birliği’ne göndermek üzere 54 temsilcinin seçimi için sandık başında. Avrupa Parlamento seçimleri için 37 milyon 200 bin İspanyol seçmen oy kullanacak. Bu sayıya ülke dışında yaşan 2 milyon 100 bin İspanyol ve İspanya’da yaşayan 365 bin seçmen dahil. Seçim öncesi yapılan kamu oyu yoklamalarında Sosyalist PSOE’nin birinci sırada olduğu görüldü.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in partisi olan PSOE’in oyların yüzde 30’unu alarak Brüksel’e 28 temsilci göndermesinin beklendiği kaydedildi. 2014 seçimlerinde AB’ye 16 temsilci gönderen Muhafazakar Partinin bu defa 10 temsilci çıkarmasının beklendiği kaydedildi. Üçüncü sırada ise İspanya’nın Ciudadanos (vatandaşlar) partisinin Strazburg’a 10 temsilci göndermesi bekleniyor. Muhafazakar ve Vatandaşlar partisinin sağ kanatta üstünlüğü kazanmak için yarış içinde olduğu belirtildi. Onların ardından 3. Sırada Unidas Podemos (Birlikte Başarabiliriz) partisinin geldiği ifade edildi. Matteo Salvini ve Marine Le Pen gibi Avrupa Birliği’ne karşı olan parti başkanları gibi aşırı sağ parti VOX’un Avrupa Parlamentosuna 5 temsilci göndermesinin beklendiği kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı