Ispanaklar elde kaldı, pazarcılar ıspanağı çiğ çiğ yedi Haberi

-- Yetkili ile röp

-- Esnafla röp

-- Vatandaşlarla röp

-- Esnafın ıspanağı çiğ halde yemesi

-- Vatandaşın da ıspanağı çiğ yemesi



( İSTANBUL )- Pazarcılara bir vatandaş da çiğ ıspanak yiyerek destek verince ilginç görüntüler oluştu- Ataşehir’deki pazarlarda ıspanak denetimi İSTANBUL



- İstanbul’da ıspanak içerisinden çıkan yabancı otlar nedeniyle yaşanan zehirlenme vakaları sonrası ıspanak satışları dibe vurdu. Pazarcı esnafı 300 kilogram sattıkları yerde şimdi 20 kilogram dahi satamadığı ıspanağı tezgaha dahi çıkarmadı. Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde ıspanağın güvenli olduğuna dikkat çekmek isteyen pazarcılar, ıspanağı çiğ çiğ yedi. Öte yandan pazarcılara destek veren bir kadın müşteri de çiğ ıspanak yiyince ilginç görüntüler oluştu. Son günlerde ıspanak demetlerinde çıkan yabancı otlar nedeniyle yaşanan zehirlenme vakaları üzerine Ataşehir Belediyesi, ilçedeki pazarları sıkı denetime aldı. Ataşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün Kayışdağı Semt Pazarı’ndaki tezgahları tek tek dolaşarak özellikle ıspanak demetlerini inceledi. Demetlerde yabancı ot bulunup bulunmadığına bakan görevliler, pazarcı esnafını demetlerin temizlenmeden tezgaha konulmaması konusunda uyardı. Beraberindeki zabıta ekipleriyle birlikte tezgahlardaki denetimler hakkında konuşan Çevre ve Sağlık Teknisyeni Mutlu Koç, “Ataşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak, pazarlarımızdaki ıspanaklardan kaynaklı şikayetleri yerinde tespit etmek için denetime çıkmış bulunuyoruz. Şu anda bölgemizdeki pazarlarda bir sıkıntıya rastlamadık. Sözü geçen avratotunu tezgahlarımızda görmedik. Arkadaşlarımız da zaten tek tek ayıklıyorlar. Biz her ihtimale karşı, tedbir amaçlı, hem esnafımızı uyarmak hem de var mı, yok mu tespiti açısından denetimini yapıyoruz. Herhangi bir soruna şu ana kadar rastlamadık” dedi.

Ispanak satışlarının adeta dibe vurduğunu söyleyen esnaf ise, “Belli bir bölgede ıspanağın içine yabancı otlar karışmış. Vatandaş da ayırt edememiş, zehirlenmeler o yüzden. Tabi bu bütün bölgeye yansıyor. Şu anda hiç ıspanak satamıyoruz. Ekenlere de yazık günah, bize de yazık günah, haldekilere de yazık günah. Herkes şu anda telef. Mahvolduk. Halbuki ıspanakta hiçbir sıkıntı yok. Ispanak zaten bir buçuk ayda yetişen bir şey. O yüzden ilaç istemiyor. Atılırsa bir böcek ilacı atılır, o da yıkayınca hiçbir şey kalmaz, tertemiz olur. Pazar günü çok güzel ıspanak sattık, Salı günü olay yansıdı. 300 kilo sattığımız yerde 20 kilo satamaz olduk” diye konuştu.

Tezgahın arka tarafındaki kasalarda kalan ıspanağı gösteren esnaf, ıspanağı artık satamadıklarını, satamadıkları için tezgahta yer de veremediklerini söyledi.



Pazara alışverişe gelen Ziynet Çıkrıkçı isimli vatandaş geçen hafta pazardan satın aldığı ıspanağı, haberlerdeki zehirlenme vakalarını görünce çöpe attığını ifade etti.

Uzunca bir süre ıspanak almayacağını ifade eden Çıkrıkçı, “Geçen hafta aldım, haberlerde çıkınca ıspanağı çöpe attım. Çünkü korktum. Uzunca bir süre de almam çünkü çoluk çocuğum var benim, bir şey olur, o riske giremem” dedi.

Çıkan haberlerden etkilenmediğini söyleyen Enver Yılmaz, “Ispanak alıyoruz, yiyoruz, bir zararını görmedik. Bu hafta da alacağız” diye konuştu.

Her hafta alışveriş yaptığı tezgahtan ıspanak satın alan Saliha Bilgili ise, “Ispanakları tek tek ayıklasınlar. Kadınlık öyle kolay bir şey değil. Öyle kibar olmakla olmuyor, böyle yiyecekler yapacaklar. Kadınlar hanımlıklarını doğru düzgün yapsınlar. Kendilerine bulsunlar suçu, hiç kimseye değil” ifadelerini kullandı. 10 yıldan fazladır aynı tezgahtan alışveriş yaptığını ve şu ana kadar hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadığını vurgulayarak geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 1 kilo ıspanak satın alan Bilgili, “Bunları tek tek yıkarlarsa hiçbir şey olmaz. Hepsini ahıra doldurur gibi doldururlarsa herhalde bir şeyler olur” dedi.

Pazarda basın mensuplarının bulunduğu sırada ıspanak satışı yapan esnaf da ıspanağın güvenli ve temiz olduğuna dikkat çekmek için çiğ çiğ ıspanak yedi. Önce ıspanağı suyla yıkayan esnaf, ıspanak yaprağını ağzına çiğ çiğ attı. Tezgahtan ıspanak satın alan vatandaş da aynı şekilde ıspanağı çiğ çiğ yiyerek, “Herkes kendine bulsun suçu. Türkiye’yi karalamaya yer aramasınlar” diye konuştu.

(CE-EY



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