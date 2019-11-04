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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı Haberi

Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a da sıçradı Haberi

Hastaneden detaylar

Ayetler Fabrika Hastane 

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- İstanbul’da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri Tekirdağ’a da sıçradı. Tekirdağ’da 22 kişi ıspanak yedikten sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvuruda bulundu. İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı olay meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 kişi yedikleri ıspanak yemeğinden sonra çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da da 2 kişi benzeri şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
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