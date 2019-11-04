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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ispanak zehirlenmeleri sonrası pazarlarda sıkı denetim Haberi

Ispanak zehirlenmeleri sonrası pazarlarda sıkı denetim Haberi

Zabıta

Ayetler Hastane Zabıta 

-Denetim
-Pazarcı röp
-Zabıta röp
-detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul’da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri nedeniyle pazarlarda sıkı denetim uygulanmaya başladı.
Ümraniye Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri pazarlarda ıspanak ve diğer bitki ürünlerini inceledi. İstanbul’da çok sayıda kişi birtakım şikayetlerle hastanelere başvurmuş, vatandaşların yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri ortaya çıkmıştı. Zehirlenme vakalarının ardından İstanbul’da bazı bölgelerdeki pazarlarda sıkı denetim uygulandı. Ümraniye’de bulunan bir pazarda da çeşitli bitkilerde denetimler gerçekleştirildi.
Ümraniye Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri pazarda satılan ıspanaklar ile diğer bitki ürünlerinde de incelemelerde bulundu. Ispanakların herhangi bir tehlike arz edip etmediğini inceleyen ekipler, aynı zamanda farklı otların da ıspanaklara karışıp karışmadığını inceledi. Bazı vatandaşlar aldıkları ıspanakları çöpe attıklarını belirtirken bazıları ise ıspanak almaya devam edeceklerini söyledi Pazarda denetim yapan zabıta amiri, “Pazarlarda ıspanakların içerisinde yabancı ot olup olmadığının denetimindeyiz. Eğer olursa yasal işlem yapıyoruz denetimler sık sık devam edecek.Şu ana kadar herhangi bir yabancı ota rastlamadık” dedi.
Öte yandan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tapılan açıklamada, zehirlenmelerin sebebinin ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu tespit edildiği belirtilmişti. (MB-EY-
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