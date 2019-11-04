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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ispanak zehirlenmeleri ile ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama Haberi

Ispanak zehirlenmeleri ile ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama Haberi

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( İSTANBUL ) -- “Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür” İSTANBUL

Laboratuvar Bild Barla Borat Trol 


- İstanbul’da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri ile ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada “Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır. Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerine yer verildi.
(CE-EY-
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