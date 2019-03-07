İsmet Yıldırım, Ümraniye’de kentsel dönüşümde umut oldu

-Vatandaşın derdini kendi üslubu ile anlatması

-Yıldırım’ın vatandaşla diyalogları

-Yıldırım’ın konuşması



( İSTANBUL )- Kentsel dönüşümde sorun yaşayan vatandaş, Yıldırım’dan beklentisini öyle bir anlattı ki...- “Başkanım sen bu işi çözeceksin. Vallahi çözeceksin, billahi çözeceksin” İSTANBUL



- KİPTAŞ’ta 20 yıl boyunca görev yapan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, kentsel dönüşüm konusunda Ümraniyelilerin umudu oldu. Yıldırım’ın katıldığı bir programda eline mikrofonu alan bir vatandaş, o umudu öyle bir anlattı ki, durdurmak mümkün olmadı. Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarına gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Yıldırım, Elmalıkent Mahallesi ve Dudullu Mahallesi’nde site sakinleri ile bir araya geldi. “Temellere baktım, kolonlar şöyle patlamış” Elmalıkent Mahallesi’nde site sakinlerini dinleyen Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşların umudu oldu. Yıldırım’ın yıllardır KİPTAŞ’ta görev yaptığını bilen bir vatandaş, yaşadıklarını ve umudunu öyle bir anlattı ki, herkesten alkış aldı. Emekli olduktan sonra parası yettiği ölçüde eski bir daire aldığını anlatan vatandaş, “Mecbur eski daire aldık. Temellere baktım, kolonlar şöyle patlamış. Hepsi şöyle şey yapıyor, inanır mısınız biz orda uyuyamıyoruz başkanım. Burası daha önceki planlardan okey alındı. Buradan Küçüksuya kadar. Başkanım ben sana güveniyorum. Kooperatif olarak her zaman ben burada tek bir muhalefetim. En son toplantıda dedim ki, şu bina yıkılacak, ben sağ kalırsam siz ölürsünüz. Niye bir muhalefet ben mi varım, ben mi muhalefet edeceğim. Yahu yıkılırsa. Ama sağ kalırsam o zaman başka. Başkanım, bak samimi olarak diyorum sana ben seni araştırdım, başkanım sen bu işi çözeceksin. Vallahi çözeceksin, billahi çözeceksin. Çözmesen buraya gelmezdin. Sen KİPTAŞ müdürlüğü yaptın. Sen bugün güzel adamsın başkanım. Başkanım seni tanıyorum ben. Arkadaşlar çok mükemmel bir insan. Bizim derdimizi çözerse bu çözer, başka kimse çözemez. Bakın ben kula kulluk etmem, etmedim. Başkanım bu işi çözer. Başkanım sana saygılar sunuyorum” dedi.

“Biz doğruyu söyleriz, proje ile geliriz” Vatandaşın bu açıklamalarını dinleyen ve cevap veren Başkan adayı İsmet Yıldırım, bu sorunu çözeceklerini belirterek, “Bütün problemler böyle olsa. Sadece birisi size hesap yapıp önünüze getirmemiş” şeklinde konuştu.

Bu sırada tekrar Başkan konuşmanın arasında giren vatandaşla konuşmasını sürdüren Yıldırım, “Bak hemşerim. Mal canın yongasıdır. Ne yapsın kardeşlerimiz zor şartlar altında ev sahibi olmuş yani. Ama neticede de güveneceği insanlar lazım. Biz şimdi doğruyu söyleriz, yanlış söylemeyiz. Proje ile geliriz. Hesabı getirir ortaya koyarız. Az çok içinizde hesap bilenler de var. Yanlış şey söylemeyiz size tamam mı. Gereğini yaparız yani” ifadelerini kullandı. Başkan adayı Yıldırım, daha sonra bir başka vatandaşın yeşil alan istemesi üzerine Ümraniye Belediyesi çevresinde hayata geçirilecek projeyi anlattı. Yıldırım, bu proje ile Ümraniye’ye 48 bin metrekarelik meydan kazandırılacağını söyledi.



(ME-EY

