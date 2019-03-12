-Vatandaşların soru ve isteklerini dile getirmesi

-Yıldırım’ın açıklaması



( İSTANBUL ) İsmet Yıldırım: "Hem işimizi yapacağız, hem de gönüllere gireceğiz”- “Prestij caddelerle orayı alışveriş cenneti haline getireceğiz” İSTANBUL



- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Biz bundan sonra hem iş yapacağız. Hem de gönüllere girip, beraberce oturacağız, yemekler yiyeceğiz, sohbetler edeceğiz ve kararlar alacağız” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Kars Kağızman Denizgölü Köy Derneği’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Dernekteki vatandaşların sorunlarını dinleyen ve onların sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Biz idareciler, hizmetimize devam edeceğiz. Allah rızası için yapacağız. Ve bize emanet edilen bu şehirde, tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, onu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Biz bu anlayıştayız. İnsanların da gönlünü kazanacağız. Onların da hayır duasını alacağız” diye konuştu.

Gönül belediyeciliği yapacaklarını vurgulayan Başkan adayı Yıldırım, “Bugün Tayyip bey hayır dua almamış olsa, siz onu 16 seçimdir desteklemezsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Kendisini 16 seçimdir destekliyorsunuz. Niye? Gönül adamı. Hizmet ediyor. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Neler yaptığını görüyorsunuz. Onun için bizim bundan sonra vatandaşın daha çok gönlüne girerek, zaten gönül belediyeciliği diye de slogan Cumhurbaşkanımız bu dönem çıkardı. Biz bundan sonra hem iş yapacağız. Hem de gönüllere girip, beraberce oturacağız, yemekler yiyeceğiz, sohbetler edeceğiz ve kararlar alacağız” şeklinde konuştu.

Yukarı Dudullu, Aşağı Dudullu, Dudullu meydanı, Alemdağ Caddesi ve Tepeüstü’nden itibaren yapacakları prestij cadde projelerini anlatan Yıldırım, “Biz inşallah bu dönem, yaptığımız planlarda, projelerimizde hem Ümraniye’nin başından itibaren, Alemdağ Caddesi’nden Dudullu’ya kadar, prestij bir cadde haline getireceğiz. O yaya yolu olan caddeyi yine yayaya hizmet için kapalı tutacağız, açmayacağız orayı. Bir çok esnaf açalım diyor, yok. Vatandaşın kapatılan yerini, açma lüksümüz yok. Orayı en iyi şekle getireceğiz. İstanbul’da konuşulan bir yer yapacağız. Ümraniye’nin en güzel caddesi olacak. İnsanlarımız da orada tramvayı ile, binaların giydirilmesi ile, bina cepheleri ile, hatta açık hava AVM kültürü ile, dernek kurduracağız esnafımıza, orada otoparkları ile, hatta bir taraftan Sütçü İmam Caddesi, bir taraftan Çavuşbaşı Caddesi ve ara yolları da olmak üzere, orası bir alışveriş cenneti haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

