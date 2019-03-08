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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İsmet Yıldırım, Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara karanfil dağıttı

İsmet Yıldırım, Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara karanfil dağıttı

Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşten görüntü

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-Başkan adayı Yıldırım’ın kadınlarla yürüyüşü
-Yıldırım’ın kadınlara karanfil dağıtması
-Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile röp
-Yıldırım ile röp
-Yürüyüşten detay

( İSTANBUL )- Yıldırım: “Bizim kadınlarımız, analarımız, toplumumuzun en önemli öğesi”- Yıldırım, çok sayıda kadınla birlikte Alemdağ Caddesi’nde yürüyerek karanfil dağıttı İSTANBUL

- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Alemdağ Caddesi’nde kadınlarla birlikte yürüyerek karanfil dağıttı.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Alemdağ Caddesi’nde çok sayıda kadınla bir araya geldi. Yıldırım’ın katıldığı bu programa AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve çok sayıda AK Parti’li kadın da eşlik etti. Başkan adayı Yıldırım ve beraberindeki kadınlar Alemdağ Caddesi boyunca yürüyerek, kadınlara karanfil dağıttı.
Yürüyüşe katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Belediye başkan adayımızla beraber, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için yürüyüş yapıyoruz. Bu vesile ile hem esnafımızla selamlaşıyoruz, hem de kadınlarımızın bugün bizden talepleri nedir, onlar için daha fazla neler yapabiliriz. Onun için bilgi alışverişinde bulunuyoruz” dedi.
Kadınların toplumdaki önemine değinen Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ise, “Bizim için aslında her gün dünya kadınlar günü, benim şahsımda. Tabi böyle bir simge olarak Dünya Kadınlar Günü’müzü böyle bir gün olarak 8 Mart’ta biliyorsunuz kutluyoruz. Bizim kadınlarımız, analarımız, toplumumuzun en önemli öğesi. Bu vesile ile ben bütün kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

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