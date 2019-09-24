İsmet İnönü mezarı başında anıldı - ANKARA

- Askeri tören mangasının katılımcıları selamlaması - İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in babasının kabrine çelenk bırakması - Saygı duruşu - Askeri törenin sona ermesiİsmet İnönü mezarı başında anıldı - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğumunun 135'inci yıl dönümü dolayısıyla ailesi tarafından Anıtkabir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendiANKARA (AA) - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 135'inci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.İnönü'nün doğum yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi. İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in, babasının kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Törene, Toker'in yanı sıra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
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