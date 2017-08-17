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17 Ağustos 2017 Perşembe günü yayınlandı
İsmail Pekin: Amaç Türkiye'ye müdahale olabilir

İsmail Pekin: Amaç Türkiye'ye müdahale olabilir

Barcelona'daki terör saldırısının ardından Habertürk canlı yayınına katılan Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İsmail Hakkı Pekin Barcelona Terör Saldırısı Genelkurmay 


Son 3 günde iki 2 Türk restoranına terör saldırısı gerçekleştirmenin başka amaçlarının olabileceğini söyleyen Pekin, amacın Türkiye'yi hedef tahtasına koymak olabileceğini söyledi.

'TÜRKİYE'YE YÖNELİ BİR FAALİYET'

Saldırganların Türk asıllı çıkması halinde Türkiye üzerinde baskı oluşturulabileceğini ifade eden Pekin 'Saldırganlar inşallah Türk asıllı çıkmazlar. Biri Fas asılllı çıkmış diğerleri de Türk asıllı falan çıkmazlar. Türkiye bunları çok gördü. Türkiye'ye müdahale etmek için yapılabilniyor. Mehmet Ali Ağca'nın Papa'ya yaptığı suikast girişimi gibi bunları çok gördük. Belki olaya biraz istihbaratçı gözüyle bakıyorum ama umarım bizimle bağlantılı çıkmaz. Bizimle bağlantılı çıkarsa bize yönelik bir faaliyet olduğu gösterir.' diye konuştu.
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