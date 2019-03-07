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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İsmail Erdem, Ataşehirlilerin Regaip Kandili’ni kutladı

İsmail Erdem, Ataşehirlilerin Regaip Kandili’ni kutladı

Başkanın kandil kutlaması

Kandil 

-Esnaf ziyareti
-Karanfil dağıtımı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir halkının Regaip Kandilini kutladı. Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Küçükbakkalköy Prestij Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek vatandaşların Regaip Kandilini kutladı. İsmail Erdem, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve AK Parti Ataşehir İlçe teşkilatı yönetimi ile birlikte gezerek vatandaşa karanfil takdim etti. Başkan Erdem, “Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Gecesini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayacağız” dedi.
Vatandaşlar karanfil dağıtan Başkan Erdem, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ataşehir’de seçim programına katıldı.

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