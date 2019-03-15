Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İsmail Erdem: “Ataşehir’i ekonomik anlamda çekim merkezi yapacağız”

İsmail Erdem: “Ataşehir’i ekonomik anlamda çekim merkezi yapacağız”

Başkan ile röportaj

Dünya Ekonomisi Çekim Kabil İşadamları Kültür Sanat 

-Programdan görüntü

( İSTANBUL )- İsmail Erdem: “Ataşehirlilerin geleceğe umutla bakabilmesi için çalışacağız”- İsmail Erdem: “Ataşehir’in kaybettiği 10 yılı telafi edeceğiz”- İsmail Erdem: “Ataşehir dünya ekonomisine yön verecek”- İşadamları ile bir araya gelen İsmail Erdem Ataşehir projelerini anlattı İSTANBUL

- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayan işadamları ile bir araya geldi. İsmail Erdem’in, Ataşehir’e kazandıracağı projeleri ve yapacağı hizmetleri anlattığı programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile birlikte Ataşehir’de işyeri/firması olan ve Ataşehir’de ikamet eden işadamları katıldı.
“Tüm Ataşehirlilerin geleceğe umutla bakabilmesi için çalışacağız” Programda işadamlarına seslenen AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Bu akşam, işyeri Ataşehir’de olan, ekonomiye katkı sağlayan ve Ataşehir’de ikamet eden siz değerli iş adamlarımızla Ataşehir’in geleceğini konuşacağız. Ataşehir’i çekim merkezi haline getirecek, 1 Nisan’dan sonra hızlı bir şekilde hayata geçireceğimiz vizyon projelerimiz var. Tüm Ataşehirlilerin geleceğe umutla bakabilmesi için gece gündüz çalışacağız ve Ataşehir’in kaybettiği 10 yılı telafi edeceğiz.” dedi.
“Hayali olmayanın üretimi olamaz” Ataşehir’de işyeri olan ve Ataşehir’de ikamet eden işadamlarının dikkatle dinlediği Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de öncelikle imar problemlerini çözerek düzenli bir şehirleşmeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Ataşehir’de yeni eğitim, sağlık, spor, kültür sanat ve sosyal yaşam alanları kuracaklarını ve ilçeye yeşil alanlar kazandırarak Ataşehir’i geleceğe taşıyacaklarını söyleyen İsmail Erdem, “Ataşehir’in imar sorunlarını çözdükten sonra ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nı Ataşehir’e kazandıracağız. Sonra Millet Bahçeleri, Kayışdağı Seyir Terası, Teleferik Hattı, 1200 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Panorama, Gençlik Merkezleri, Gençlik Akademisi ve Spor Akademisi ile Finans Müzesi gibi çok sayıda önemli projemizi Ataşehirlilerin hizmetine sunacağız. Hayali olmayanın üretimi olamaz. Hayal olmadan proje olmaz. Proje olmadan üretim gerçekleşmez” dedi.
“Ataşehir dünya ekonomisinin yönetildiği merkezlerden biri olacak” Ataşehir’in ilçe statüsü kazanmasının ardından Finans Şehri olarak adlandırıldığını, ancak hem İstanbul hem Avrupa hem de dünya ölçeğinde Ataşehir’in finans konusunda öne çıkamadığını söyleyen Başkan İsmail Erdem, 1 Nisan’dan sonra Ataşehir’de Finans Müzesi kurarak, Ataşehir’i bu konuda öne çıkaracak ilk projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Erdem; “Finans Müzesi ile birlikte Ataşehir’in finansa yönelik altyapısını 1 Nisan tarihinden sonra geliştirerek gerçekleştireceğiz. Ataşehir’in finans konusunda gelişim ivmesini yakalamasını sağlayacağız. Ataşehir gelecekte dünya ekonomisinin yönetildiği merkezlerden biri haline gelecek. Hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunacağız” dedi.
(MB-EY
İlgili Foto Galeriler
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi ToplantısıTÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri TöreniCumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni
İşte Benim Zeki Mürenİşte Benim Zeki Müren
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı