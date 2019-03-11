Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İsmail Erdem: “Ataşehir dünya ekonomisine yön verecek” İzle

İsmail Erdem: “Ataşehir dünya ekonomisine yön verecek” İzle

Konuklar

İstikbal Zelil Dünya Ekonomisi Yatırımcı Şehir İçi 

-Başkanın konuşması
-Dua

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Rizeliler ile bir araya geldi. Programda konuşan Erdem, “1 Nisan’dan sonra gece gündüz Ataşehir için çalışacağız” dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, (RİDEF) Rize Dernekler Federasyonu hemşehrileri ile bir araya geldi. Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde gerçekleşen programa Başkan İsmail Erdem’in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya ile çok sayıda Rizeli katıldı.
“Ataşehir dünya ekonomisine yön verecek” Başkan İsmail Erdem, “Şu anda dünya ekonomisi New York’tan yönlendiriliyor. Bütün büyük firmaların akıl babaları orada. Ataşehir, gelecek 20-30 yılda, dünya ekonomisine yön veren, dünya ekonomisinin idare edildiği merkez olacak. Yerel yönetimler bir şehrin istikbalini, geleceğini belirler. Ülkemizin İstikbali için, ülkemizin geleceği için hem maddi hem manevi, özellikle de yatırımcıların da önünün açılabilmesi için 31 Mart’ta bu değişimin yapılması şart” dedi.
“Kazanan Ataşehir olacak” “Kazanan Ataşehir olacak, kazanan İstanbul olacak, kazanan Türkiye olacak” diyen Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “1 Nisan’dan sonra gece gündüz Ataşehir için çalışacağız ve yola devam edeceğiz. İstanbul Türkiye demektir. İstanbul’a yapılan yatırım Türkiye’nin istikbaline yapılan yatırımdır. Dünyanın da istikrarına yapılan yatırımdır. Türkiye güçlenirse dünyaya da huzur gelir. Adalet gelir” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı