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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İsmail Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı Haberi

İsmail Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı Haberi

Kadınlar günü programı

Kadınlar Günü Hatıra Fotoğrafı 

-Başkanın konuşması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehirli kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Erdem, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız. Kadınlarımız 365 gün gönüllerimizde” dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.
Kahvaltı programına Başkan Erdem’in yanı sıra AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yurtdagül, mahalle başkanları ile çok sayıda kadın katıldı.
“Bir şehre kıymet biçen, renk veren, yol çizen kadındır” Programda konuşan Başkan İsmail Erdem, “8 Mart Kadınlar Günü’nüzü tebrik ediyoruz. Sene de bir gün kadınlar gününü kabul etmiyoruz. Kadınlar geleceğimizin mimarı, çocuklarımızın anneleridir. Bir şehre kıymet biçen, renk veren, yol çizen kadındır. Onun için sadece 8 Mart’ta değil, 365 gün kadınlarımızı, annelerimizi hatırlayacağız. Cennet annelerin ayağının altındadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız. Kadınlarımız 365 gün gönüllerimizde. Allah sizleri var eylesin. Ömürlerinizi uzun, sağlıklı sıhhatli eylesin” dedi.
Program sonrası Ataşehirli kadınlar AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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