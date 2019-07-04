İsmail Demir: 'Enerji kaynağının, transit geçilen yerin ve sistemin kendisinin güvenliği ayrılmaz bir parça' - ANKARA
İsmail Demir: "Enerji kaynağının, transit geçilen yerin ve sistemin kendisinin güvenliği ayrılmaz bir parça" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde konuştu. (1)
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