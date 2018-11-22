İşletmesinin bahçesinde beslediği hayvanlarla huzur buluyor - DİYARBAKIR

- Muttalip Doğan'ın papağanı paşa ile yürümesi - Papağanın sahibi Mutalip Doğan ile röportaj - Diğer hayvanlardan detaylar - Papağan "Paşa"nın oynama detayları - Paşa ve sahibinde detayİşletmesinin bahçesinde beslediği hayvanlarla huzur buluyor - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle stresten uzak durması önerilenMuttalip Doğan, işletmesinin bahçesinde 25 farklı türde hayvan besliyor - Doğan, en büyük morali Hindistan'dan 18 yıl önce getirttiği "Paşa" isimli "Kakadu" cinsi papağanı müzik eşliğinde hareketler yaptığında buluyor - Muttalip Doğan: - "Vücudumda 600'e yakın dikiş izi var. Doktorlar bana stresi yasakladı. Bu hayvanları görünce huzur doluyorum ve neşeleniyorum"DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde yaşayan Muttalip Doğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası, doktorların "stresten uzak dur" önerisi üzerine, işletmesinin bahçesinde beslediği 25 farklı türde hayvanla ilgilenerek huzur buluyor.Bismil ilçesinde akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve düğün salonu işleten ve yaklaşık 10 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan 39 yaşındaki Doğan, tesisinde maymundan tavşana, tavuk çeşitlerinden Çin kazına kadar 25 türde hayvan besliyor.Beslediği hayvanlarla huzur bulan Muttalip Doğan için Hindistan'dan 18 yıl önce getirttiği "Paşa" isimli "Kakadu" cinsi papağan, ayrı bir yere sahip.Doğan, gününün büyük bölümünü, müzik eşliğinde hareketler yapan "Paşa" ile geçiriyor. - "Doktorlar stresi yasakladı"Muttalip Doğan, hayvanlara karşı sevgi ve ilgisinin, dayısının gözleri görmeyen güvercini ile başladığını söyledi.
Yaklaşık 10 yıl önce kalp rahatsızlığına bağlı ağır bir cerrahi müdahale geçirdiğini ifade eden Doğan, damarlarının çoğunun değiştirildiğini belirtti. Doğan, "Vücudumda 600'e yakın dikiş izi var. Doktorlar bana stresi yasakladı." dedi. Yaşadığı stresli günleri, hayvan sevgisi ile atlattığını dile getiren Doğan, "Kendi çabamla burayı yaptım. Hayvanları topladım. Onların bakımlarını yapıyorum, sağlık sorunları olunca veterinere gidiyoruz. Artık ben de az çok anlıyorum sıkıntılarından. Burada 25 türde onlarca hayvanım var." diye konuştu. - "Paşa'nın yeri başka"Hindistan'dan 18 yıl önce getirttiği "Paşa" ismini verdiği "Kakadu" cinsi papağanın ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Doğan, gününün çoğunu "Paşa" ile geçirdiğini aktardı."Paşa'nın benim için yeri bambaşka. Aşırı derecede sevgisi var bende. Oyun oynamayı çok seviyor. Sabah kalkıp lokantaya gittiğimde benimle geliyor. Masada beraber yemek yiyoruz." diyen Doğan, papağanının yörenin müziklerine tepki verdiğini, kanatlarını açıp kafasını sallayarak "dans ettiğini" belirtti. Doğan, hayvan sevmeyenlerin insanları da sevemeyeceğini dile getirerek "Bu hayvanları görünce huzur doluyorum ve neşeleniyorum." dedi.