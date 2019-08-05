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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İşletmeden kaçan safkan Arap atları yakalandı - MALATYA

İşletmeden kaçan safkan Arap atları yakalandı - MALATYA

- Sultansuyu işletmesinden dış görüntü - Telef olan atların podok alanından görüntüİşletmeden kaçan safkan Arap atları yakalandı - Malatya 'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan 31 at yakalandıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 31 safkan Arap atı yakalandı.İlçede 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan 34 attan 3'ü, Malatya - Akçadağ kara yolunda otomobilin çarpması sonucu telef oldu.Ekipler, diğer atları, işletme civarı ve kara yolu etrafında sabaha kadar yaptıkları çalışmalar sonucu yakaladı.Yakalanan safkan Arap atları, işletmeye götürüldü, telef olan atlar ise traktöre yüklenerek gömüldü.Atların padokta bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle ürktükleri ve kapıyı kırarak kaçtıkları öne sürüldü.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, olayın araştırılması için müfettiş gönderileceği öğrenildi. - OlaySultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan atlara Malatya - Akçadağ kara yolunda Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil çarpmış, kazada 3 at telef olmuş, 6 kişi yaralanmıştı.

Akalan Müfettiş 

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