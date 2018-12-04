İşleri rast giden gazeteci vatandaşlara tatlı ikram etti İzle

-Gazetecinin fıstıklı helvayı tabaklara koyarak ikram etmesi

-Dölek'e kendi tatlısından ikram edilmesi

-Dölek'in kısa konuşması ve üzerinde kara bulutlar dolaştığını söylemesi

-Tatlıdan detay



( MERSİN ) -- 6 tepsi fıstıklı helva ile 2 tepsi tulumba tatlısı dakikalar içinde tükendi MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde yerel gazeteci işlerinin rast gittiğini belirterek vatandaşlara tatlı ikram etti. İlgi gören ilginç ikramda tatlılar dakikalar içinde tükendi. İlçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda tepsiler dolusu irmik helvası ve tulumba tatlısıyla gelen gazeteci Mahmut Dölek, fıstıklı helva ve tulumba tatlısını kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti. "Allah kabul etsin, işlerin hep rast gitsin", "Ölmüşlerinin ruhuna hediye olsun" diyen vatandaşlara Dölek, "Afiyet bal şeker olsun" diyerek karşılık verdi. Tatlıların tamamını kendi elleriyle ikram etmeye çalışan Dölek ilginin yoğun olması dolayısıyla zaman zaman tatlı bekleyenlere yetişmekte güçlük çekti. "Üzerimde kara bulutlar vardı" İkram sonunda kısa bir açıklama yapan Dölek, "3 ay boyunca üzerimde kara bulutlar geziyordu, fırtınalar çakıyordu. Allah'a şükür dün güzel bir haber aldım. İşim rast gitmeye başladı.

İstediklerim oluyor. Onun için bende Erdemli ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara kendi ellerimizle yaptığımız, bol tereyağlı ve bol fıstıklı irmik helvası dağıtma kararı aldım" dedi.

İlgi gören tatlı ikramında 6 tepsi irmik helvası ile 2 tepsi tulumba tatlısı dakikalar içinde tükendi. (OKİ-

