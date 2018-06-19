Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İslamofobik saldırının yıl dönümünde anma töreni - LONDRA Haberi

İslamofobik saldırının yıl dönümünde anma töreni - LONDRA Haberi

- Anma töreni detayları - Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn'in konuşmalarıLondra'da geçen yıl gerçekleşen islamofobik terör saldırısında hayatını kaybeden Makram Ali anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Islington Belediyesinde'de düzenlenen anma etkinliğinde Müslüman toplumun temsilcilerinin yanı sıra, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn de birer konuşma yaptı.

Terör Saldırısı Saygı Duruşu Anma Etkinliği İslamofobi Muhalefet 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı