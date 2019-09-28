Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır' - DÜZCE

'İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır' - DÜZCE

"İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır" - DÜZCE - Eddie Redzovic'in gençlerle biraraya gelmesi - Amerika'da İslami programlar yapan sunucu Eddie Redzovic: - "Ayetleri incelediğimde gördüm ki, Müslümanın görevlerinin başında, içerisindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır"DÜZCE (AA) - Amerika'da İslami programlar yapan sunucu Eddie Redzovic, "Ayetleri incelediğimde gördüm ki, Müslümanın görevlerinin başında, içerisindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır." dedi.
Redzovic, Düzce Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.Amerika'da İslamiyet alanında çalışmalar yaptığını söyleyen Redzovic, şöyle konuştu:"İslamiyette her şey net bir şekilde olarak açıklanıyordu. Bu dinde her şeyi gördüm, insan geninin gelişiminden tüm bilimsel çıkarımlara kadar. Allah da insanlara bunları zaten gösteriyor. Dağları, evreni ve diğer maddeleri nasıl yarattığını gösteriyor. Bunların hiçbiri de insan aklı ile çelişmiyor."Kur'an - ı Kerim'in büyük bir mucize olduğuna değinen Redzovic, "Milyonlarca insan bu kitabı aklında tutuyor, mucizeler, eski yaşanan vakalar ve daha birçok şey Kur'an - ı Kerim'de var. Ayetleri incelediğimde gördüm ki, Müslümanın görevlerinin başında, içerisindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır." diye konuştu.
Redzovic, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Lyon İslam İslamiyet 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı