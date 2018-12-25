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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İslam Slimani, mendil satan Suriyeli çocuklara 100 lira verdi

İslam Slimani, mendil satan Suriyeli çocuklara 100 lira verdi

Çocukların Silimani’nin etrafında görüntüsü

İslam Yeni Yıl 

-Çocukların paraile görüntüsü
-Çocuklar ile röp
-Detaylar

( İSTANBUL )- İslam Slimani Atatürk Havalimanı’nda mendil satan çocukları sevindirdi İSTANBUL

- Liglere ara verilmesinin ardından yeni yıl tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte ülkesine giden Fenerbahçe’li ünlü futbolcu İslam Slimani, etrafını saran ve kendisine mendil satmak isteyen çocuklara 100 lira verdi. Liglere ara verilmesinin ardından, ailesi ile birlikte ülkesine giden İslam Slimani, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra pasaport bankolarına giderken, bir anda etrafını Suriyeli çocuklar sardı. Atatürk Havalimanı’nda mendil satan Suriyeli çocuklar Slimani’den para istedi. Çocukları kıramayan Silimani, 100 lira harçlık verdi. HAVALİMANI’NDA MENDİL SATIYORUZ Silimani’nin para verdiği Suriyeli Hasan, ”Ara sıra geliyoruz. Arapça biliyor kendisi. Yüz lira verdi. Biz arada sırada geliyoruz. Burada mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Biz Suriyeliyiz. Allaha Şükür. Bazen çok veriyorlar bazen az. Şansa göre” dedi.
(ÖFA
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