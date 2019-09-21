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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'İslam Düşünce Geleneğinde Din Bilim İlişkisi' Sempozyumu - KİLİS

'İslam Düşünce Geleneğinde Din Bilim İlişkisi' Sempozyumu - KİLİS

"İslam Düşünce Geleneğinde Din Bilim İlişkisi" Sempozyumu - KİLİS - Sempozyumun yapıldığı salon ve katılımcılar - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un konuşması - Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un konuşması"İslam Düşünce Geleneğinde Din Bilim İlişkisi" SempozyumuKİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "İslam Düşünce Geleneğinde Din Bilim İlişkisi" sempozyumu düzenlendi.
Sempozyum Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, sempozyumun açılışında, Kilis 'in özellikle son yıllarda insanlığın yükünü çeken bir şehir olduğunu söyledi.

Kilis 'in artık olması gerektiği gibi ilimiyle anılması gerektiğini ifade eden Karacoşkun, üniversite olarak da bunun için çalıştıklarını belirterek, "Burada bilimsel olarak ortaya çıkacak sonuçlar ülkemizin ve ülkemiz dışında bilim dünyasında Kilis 7 Aralık Üniversitesinde ve Kilis ilinde yapılan bir toplantının neticeleri olarak ulaşacak bu da bizim için çok önemli." dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alemde hiçbir tesadüfe yer olmadığı dile getirerek şunları kaydetti:"Her şey cenabı hakkın takdiri, ama bu takdirin bu şekilde tecelli etmesinde elbette insanın hür iradesinin katkısı vardır. Biz 5 yıldır Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu işi yürütüyoruz. Bunun sebebi bu coğrafyanın hakikaten Türkiye açısından önem arz etmiş olmasıdır. Güvenlik sorunlarının konuşulduğu bir dönemde Siirt'te, Kilis 'te ardı ardına, ondan bir önceki Van'da böyle bir toplantının yapılması... Özellikle ilahiyatçılar ve özellikle kelam ana bilim dalı hocaları, Türkiye'nin her bir karış toprağının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir toprağı olduğunu, hiçbir endişe hissetmeksizin Türkiye'nin her yerine gitmenin bir vecibe olduğunun bilinciyle hareket ediyorlar."

İslam Kelam Toplantı İlahiyatçı 

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