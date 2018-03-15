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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'İslam aleminin bugünkü durumu ve görevlerimiz' konferansı - MARDİN

'İslam aleminin bugünkü durumu ve görevlerimiz' konferansı - MARDİN

"İslam aleminin bugünkü durumu ve görevlerimiz" konferansı - MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve Birlik Vakfı Mardin Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın konuşması - Uluslararası Kudüs ve Filistin Dayanışma Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Hemmam Said'in konuşması - Konferanstan detaylar"İslam aleminin bugünkü durumu ve görevlerimiz" konferansı - Uluslararası Kudüs ve Filistin Dayanışma Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Hemmam Said: - "Türkiye bütün dünya Müslümanlarına liderlik yapmaya çalışıyor"MARDİN (AA) - Uluslararası Kudüs ve Filistin Dayanışma Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Hemmam Said, "Türkiye bütün dünya Müslümanlarına liderlik yapmaya çalışıyor." dedi.
Birlik Vakfı Mardin Şubesince Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "İslam aleminin bugünkü durumu ve görevlerimiz" konulu konferans düzenlendi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve Birlik Vakfı Mardin Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, konferansın açılışında, Prof. Dr. Hemmam Said'in bugünkü ilim adamları içerisinde, İslam dünyasında önemli alimlerden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Said, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok şehrinde Mardin Artuklu Üniversitesi gibi üniversitelerin bulunduğunu, bunun büyük bir nimet olduğunu belirtti.
Türkiye'nin şu anda bütün dünya Müslümanları nezdinde liderlik üstlenmiş bir ülke olduğunu söyleyen Said, Afrika'nın en uzak noktasına kadar birçok ülkede insanlara ulaşmaya çalıştığını vurguladı.Said, "Türkiye bütün dünya Müslümanlarına liderlik yapmaya çalışıyor. Buradaki gençler, kızlarımız, evlatlarımız, oğullarımız bu konuda kendilerini yetiştirecek ve geleceğe dair görevler alacaklar." diye konuştu.

İslam Konferans Irak 

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