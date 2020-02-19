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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor - GAZİANTEP

İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor - GAZİANTEP

- Ahmet Elmas'ın kaybolan papağan için hazırladığı afiş - Yoldan geçenlere kayıp papağanın sorulması - Paşa isimli papağanın eşi şeftali ile oynayan Ahmet Elmas ve gözyaşı döken annesi - Annenin üzüntüsünü anlatması - Ahmet Elmas ile röportaj - Hülya Elmas ile röportajİslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Hülya Elmas çifti, evlerinin balkonundan kaçan "Paşa" isimli papağanı bulmak için ilçedeki duvarlara afiş astı.Ahmet Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanı ablasının hediye ettiğini, hava aldırmak için balkona çıkardıklarında kaçtığını söyledi.

Yaklaşık 2 gündür papağını aradıklarını aktaran Elmas, "Paşa gidince diğer dişi papağanımız da içine kapandı. Annem bile 'Paşa' gittiği için üzülüyor. Bulana 200 lira vereceğiz." dedi.
Hülya Elmas da papağanlarını bulamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatarak, görenlerin kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.Elmas çifti, papağanlarının fotoğraflarının bulunduğu afişleri ilçedeki duvarlara asarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ali İl Gözyaşı 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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