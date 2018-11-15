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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İslahiye'de zeytin hasadı başladı - GAZİANTEP

İslahiye'de zeytin hasadı başladı - GAZİANTEP

- İslahiye zeytin hasadı - Hasat yapılan zeytin bahçesinden detay görüntüler - Zeytincilik yapan Ökkeş Yılmaz'ın konuşması - Zeytinlerin toplanması, kasayla taşınması - Detay görüntülerİslahiye'de zeytin hasadı başladıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde 17 bin 200 dekar alanda zeytin hasadına başlandı.17 bin 200 dekar alanda sofralık ve yağlık zeytin üretimi yapılan ve yaklaşık 9 bin ton rekolte beklenilen İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verilerine göre, 464 bin 449 adet zeytin ağacı bulunuyor.Bunların 330 bin 325 adeti ise meyve veren yaşta. Zeytin çeşidi olarak Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede hasadı yapılan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamuralık olarak değerlendirilirken bir kısmı ise bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında değerlendiriliyor.2004 yılında devlet tarafından bölge çiftçisine dağıtılan ücretsiz zeytin fideleri devletin desteğiyle meyvelerini vermeye başlarken zeytincilik bölgede halkın geçim kaynaklarından birisi haline geldi. Rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması bekleniyor.Fevzipaşa Mahallesi'nde 25 yıldır zeytincilik yapan Ökkeş Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sofralık zeytinin rekoltesinin mevsimsel yağışlar nedeniyle yüksek, ürün kalitesinin de çok iyi olduğunu belirtti.
Yılmaz, "Dekar başına 550 kilogram zeytin alıyorum. Bunun da beşte biri kadar yağ elde ediyoruz. Rekolte çok güzel." diye konuştu.

Fabrika Asad Zeytin Ağacı Zeytinyağı 

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