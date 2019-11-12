Islahiye'de trafik kazası: 1 yaralı - GAZİANTEP

- Yaralıların ambulansa alınması - Kazada devrilen motosiklet - Elektrik panosuna çarparak duran kamyonetin çekilmesi - Görgü tanığının kaza anını anlatmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yakup Talay’ın (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde Suriye uyruklu Halid Hüseyin idaresindeki 31 NU 946 plakalı açık kasa kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kamyonet de yakınlardaki bir elektrik panosuna çarparak durabildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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