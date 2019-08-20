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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Islahiye'de trafik kazası: 1 ölü - GAZİANTEP

Islahiye'de trafik kazası: 1 ölü - GAZİANTEP

- Kazanın meydana geldiği karayolu ve güvenlik güçleri - Kazada hayatını kaybeden şahıs yerde yakınları yanında göz yaşı dökerken - Tıra saplanan motosiklet ve ekiplerin olay yeri çalışmaları - Tıra saplanan motosikletin tırdan jandarma ve polis tarafından çıkarılması Gaziantep 'te trafik kazası: 1 ölüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, K.A idaresindeki 31 B 4600 plakalı tır, İslahiye - Hassa kara yolu Altınüzüm mevkisinde Suriye uyruklu Muhammed Salim (32) yönetimindeki 27 MA 8215 plakalı motosiklete çarptı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.K.A ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Avcılık Motosiklet Sürücüsü 

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