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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İslahiye'de trafik ekipleri alkol denetimi yaptı İzle

İslahiye'de trafik ekipleri alkol denetimi yaptı İzle

Emniyet ekibinin kontrol işlemleri

Trol 

-alkol denetimi
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- İslahiye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri akşam saatlerinde alkol denetimi uygulaması yaptı. Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde Demokrasi Meydanı yakınında alkol denetimi yapan trafik ekipleri, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da denetledi. Yaklaşık bir saat süren denetimde 34 araç denetlenirken, alkol kullanımından dolayı bir sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Toplamda 6 sürücüye değişik maddelerden 5634 TL cezai işlem uygulandı. Denetimden memnun olduklarını belirten bazı sürücüler ise, bu tarz uygulamaların sıklıkla yapılması gerektiğini belirttiler.
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