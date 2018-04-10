İslahiye’de şiddetli yağış etkili oluyor



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki gündür şiddetli yağmur etkili oluyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkili oldu. İki gündür yağan yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi, Aralıklarla deva eden yağışa nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollarda su birikintileri oluştu.Bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri ise dolan rögarlarda temizleme çalışması başlattı. Yağmurun yarında etkili olacağı Perşembe günü ise ilçede kapalı bir hava olacağı tahmin ediliyor

