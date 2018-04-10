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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İslahiye’de şiddetli yağış etkili oluyor

İslahiye’de şiddetli yağış etkili oluyor

Yağış esnasından detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Yağan 


- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki gündür şiddetli yağmur etkili oluyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkili oldu. İki gündür yağan yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi, Aralıklarla deva eden yağışa nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollarda su birikintileri oluştu.Bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri ise dolan rögarlarda temizleme çalışması başlattı. Yağmurun yarında etkili olacağı Perşembe günü ise ilçede kapalı bir hava olacağı tahmin ediliyor
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