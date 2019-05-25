Islahiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Video

-112 ekiplerinden detay

-yaralı taşınırken

-genel detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Boğaziçi mahallesinde meydana geldi. Halit D. yönetimindeki 27 SE 768 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada ters istikametten gelen Ahmet İ. yönetimindeki 31 KY 184 plakalı araçla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan Ahmet İ., Halit D., Ömer M., Ökkeş Y. yaralandı . Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ömer M., Ökkeş Y. Gaziantep 25 Aralık Devlet hastanesine sevk edildi. (LO-Y)

