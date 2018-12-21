İslahiye’de hem güneşli, hem de sisli hava Haberi

-güneşli havadan detay



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinin bir bölümünde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, diğer kısmında ise vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor. İslahiye’de 2 gündür yağan yağmurun ardından kentin bir bölümünde sis etkili oldu. Atatürk, Beyler, Bahçelievler mahallelerinde ve çevre yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kent merkezinde ise güneş etkili oldu. Çevre yolunda sis nedeniyle sürücüler, sis lambalarını yakarak, düşük hızla ilerlerken, ilçe merkezindeki vatandaşlar ise güneşin keyfini sürüyor. Yoğun sisli bölgeden ilçe merkezine gelen vatandaşlar, hem sisi hem de yazdan kalma bir günü yaşamanın şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Öte yandan ilçede trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

