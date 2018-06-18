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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İslahiye'de 3 günde13 ton kömbe satıldı

İslahiye'de 3 günde13 ton kömbe satıldı

KÖMBELERİ ALMAK İÇİN YARIŞAN VATANDAŞ

İsaf Ocaklar Ramazan Bayramı Gömbe 

-KÖMBE BULAMAYAN AMCA
-FIRINCI İLE RÖPORTAJ

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 200 yıldır bayram sofralarının vazgeçilmez geleneği kömbe yoğun ilgi görüyor. Unlu mamuller üretip satan bir fırında stoklanan toplam 13 ton bayram gömbesi, 3 günde satıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaklaşık 200 yıldır Ramazan Bayramı'nda sofraların vazgeçilmez lezzeti kömbe bu yılda yoğun ilgi gördü. Fırınlarda ve taş ocaklarda hazırlanan kömbeler, kurulan sofralarda afiyetle yenilirken, bayram ziyaretlerinde de misafirlere öncelikle ikram edilen unlu mamul oluyor. Yaklaşık 30 yıldır unlu mamuller üreten Hasan Pamuk isimli bir fırıncı ise, ramazan bayramı öncesinde yaptığı ek mesai ile yaklaşık 13 ton kömbe hazırlayarak, stokladı. Arefe günü kömbeleri satışa çıkaran fırıncı 3 gün içerisinde tüm kömbelerini sattı. Kömbeleri tamamlamanın sevinci yaşayan fırıncı, bayramın son günü ise tezgahında ise müşterilerini geri çevirmek zorunda kaldı.
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