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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
İslahiye buz kesti Haberi

İslahiye buz kesti Haberi

BUZ TUTAN AGAÇLAR

Uttu 

-VATANDAŞTAN DETAY

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcaklıkların-7 dereceye kadar düşmesiyle ilçe buz kesti. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde dondurucu bir soğuk hakimdi. Sabaha karşı -7 derece soğuk sebebiyle her yer buz tuttu. İlçe sakinleri sabah uyanıp dışarıya çıktıklarında patlayan güneş enerjilerinde akan su uzun sarklar oluşmasına sebep oldu. Toprak, yeşillik, ağaçlar, binalar üzerinde buz katmanı oluştu. Meteoroloji'nin rapora göre, soğukların kent genelinde bu gece ve yarın gecede etkili olacağı, bugün ve yarın gece soğuk havanın -8 dereceye kadar düşeceği belirtildi.
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