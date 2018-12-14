İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'dan işgücü piyasası ve istihdam verileri

-Nurcan Önder konuşması

-Savaş Alıç konuşması

-Kartal Usluel konuşması

-Genel ve detay



( ANKARA )- "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Türk İşgücü İstihdamı Paneli"- Uzunkaya: "İşgücü piyasası 246 buçuk milyon olan Avrupa Birliği 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bin, 160 milyon işgücü piyasası olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bin, 31 milyon işgücü piyasası Türkiye'nin de istihdamı 7 buçuk milyon. İnşallah daha büyük başarıları da gerçekleştireceğiz" ANKARA



- İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İşgücü piyasası 246 buçuk milyon olan Avrupa Birliği 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bin, 160 milyon işgücü piyasası olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bin, 31 milyon işgücü piyasası Türkiye'nin de istihdamı 7 buçuk milyon. İnşallah daha büyük başarıları da gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Türk İşgücü İstihdamı Paneli" düzenlendi.

Panel İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in katılımlarıyla gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Uzunkaya, üç genel müdürün bir arada olmasından duyduğu memnuniyeti ve olaya duydukları ciddiyetin bir göstergesi oluşu bakımından öneminin altını çizdi. İşveren ile işçinin birbirinin rakipleri değil, refikleri olduğunu belirten Uzunkaya, biri olmadan diğerinin varlığından söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.



İşgücünün niteliğinin ve kalitesinin arttırılması noktasında son dönemde istihdamı arttırıcı teşvikler gerçekleştirildiğini ifade eden Uzunkaya, "İŞKUR, 2002'de 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum. Geçen yıl 1 milyon 57 bin 249, şuanda ise 1 milyon 160 bin. Elbette yaptıklarımız kadar, yapmamız gerekenler de var" şeklinde konuştu.

Uzunkaya, "İşgücü piyasası 246 buçuk milyon olan Avrupa Birliği 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bin, 160 milyon işgücü piyasası olan ABD'nin istihdamı 7 milyon 290 bin, 31 milyon işgücü piyasası Türkiye'nin de istihdamı 7 buçuk milyon" vurgusunu yaptı ve daha büyük başarıların gerçekleştirileceğini temenni etti. Önder: "Çin'den sonra ikinci sıradayız" Çalışma Genel Müdürü Önder ise, göç verdiğimiz gibi, işçilerimizi sadece göç ettirmiyoruz, işverenlerimiz de göç ediyor, Libay'daki müteahhitlik hizmetleriyle bu işin başladığını biliyoruz. Gittiğimiz ülkelerde 'bu havaalanını Türk müteahhitler yaptı' denilince gururlanıyoruz. Bizim müteahhit firmalarımız Çin'den sonra ikinci sırada yer almakta. Hem vatandaş hem bakanlık olarak bunu önemsiyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinin birçok katkısı var ama biz en çok istihdama katkısı ile ilgileniyoruz" diye konuştu.

Alıç: "Geriye dönük teşviklerden yararlanma imkanı" Toplantıda konuşan SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç da, SGK olarak 1.9 milyon işyeri, 23 milyon sigortalı olmak üzere toplumun yaklaşık yüzde 99'unu kapsadıklarını belirtti.

İşlemleri hızlandırmak için birçok çalışmalar yaptıklarını aktaran Alıç, "Son dönemde 4 tane istihdam teşvikini ortaya koyduk. 'Bir Senden Bir Benden' teşviki bunlardan birisi. Sigorta prim teşvik uygulamalarıyla ilgili geriye dönük teşviklerden yararlanma imkanı getirildi, bununla ilgili başvurular oldu, değerlendirme aşamasındayız. Diğer yandan işyerlerinin tescillerini internet ortamına taşıdık. Son 3 yılda 3 ayrı yapılandırma getirildi, sigortalılarımıza ödeme kolaylığı imkanı getirildi" ifadelerinde bulundu. Usluel: "Türk işgücü istihdamını arttıracak önlemler hayata geçirilmeli" TMB Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Usluel de, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye'ye döviz kazandırıcı bir faaliyet olduğunu dile getirdi. Türk işgücü istihdamı açısından da son derece önemli olduğunu belirten Usluel, "Türk müteahhitlik firmaları 1990'lı yıllarda yılda 2 milyar Amerikan doları tutarında yeni iş üstlendikleri dönemde yurtdışında 100 binin üzerinde Türk işçisi çalıştırmaktaydı. Fakat sonrasında son yıllarda 20-30 milyar dolarlık düzeylere yükselmesine rağmen, 35 bin kişi civarında Türk işçi istihdam edilmektedir. Çok ciddi bir düşüş oldu bu dönemde. Ülkemiz istihdama en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşamaktadır, bu nedenle Türk işgücü istihdamını arttıracak önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.



